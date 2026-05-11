ЄС назвав терміни першого траншу з 90 млрд євро для України

Європейський Союз може направити Україні перший транш із кредитного пакета на 90 мільярдів євро вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісарки з питань розширення Марти Кос під час пресконференції та Reuters .

За її словами, у Брюсселі розраховують здійснити перші виплати вже наступного тижня. Кос зазначила, що все, що стосується України, є відповідальністю Єврокомісії.

"Ми рухаємося у правильному напрямку, і я сподіваюся, що вже наступного тижня зможемо надіслати перші платежі", - наголосила єврокомісарка.

Вона повідомила, що фінансування допоможе Україні захищати не тільки власну територію, а й європейські цінності. Водночас отримання коштів пов’язане з продовженням реформ, які Київ, за оцінкою ЄС, наразі виконує.

"Я хотіла б сказати, що ці кошти зупинять війну. Проте, на жаль, не можу цього стверджувати. Але ці гроші дадуть Україні можливість захищати не лише свою державу, а й Європу та європейські цінності", - підкреслила єврокомісарка.

Водночас вона не вказала, яким саме буде обсяг першого траншу.

Варто зазначити, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у квітні робила заяву щодо надходження перших 6 мільярдів кредиту до України вже у поточному кварталі. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування дронів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна спрямує перший транш на розвиток внутрішнього оборонного виробництва. Пріоритетними напрямками стануть випуск дронів та технології miltech.

Нагадаємо, 23 квітня Європейська Рада схвалила надання Україні кредитної допомоги у розмірі 90 млрд євро. Погашення цього боргу планується здійснювати за рахунок репараційних виплат з боку РФ.