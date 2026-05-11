ЕС назвал сроки первого транша с 90 млрд евро для Украины

15:22 11.05.2026 Пн
2 мин
Точная сумма пока остается неизвестной
aimg Валерий Ульяненко
ЕС назвал сроки первого транша с 90 млрд евро для Украины Фото: Марта Кос (Getty Images)
Европейский Союз может направить Украине первый транш с кредитного пакета на 90 миллиардов евро уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос во время пресс-конференции и Reuters.

По ее словам, в Брюсселе рассчитывают осуществить первые выплаты уже на следующей неделе. Кос отметила, что все, что касается Украины, является ответственностью Еврокомиссии.

"Мы движемся в правильном направлении, и я надеюсь, что уже на следующей неделе сможем прислать первые платежи", - подчеркнула еврокомиссар.

Она сообщила, что финансирование поможет Украине защищать не только собственную территорию, но и европейские ценности. В то же время получение средств связано с продолжением реформ, которые Киев, по оценке ЕС, пока выполняет.

"Я хотела бы сказать, что эти средства остановят войну. Однако, к сожалению, не могу этого утверждать. Но эти деньги дадут Украине возможность защищать не только свое государство, но и Европу и европейские ценности", - подчеркнула еврокомиссар.

В то же время она не указала, каким именно будет объем первого транша.

Стоит отметить, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в апреле делала заявление о поступлении первых 6 миллиардов кредита в Украину уже в текущем квартале. Эти средства будут направлены на финансирование дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина направит первый транш на развитие внутреннего оборонного производства. Приоритетными направлениями станут выпуск дронов и технологии miltech.

Напомним, 23 апреля Европейский Совет одобрил предоставление Украине кредитной помощи в размере 90 млрд евро. Погашение этого долга планируется осуществлять за счет репарационных выплат со стороны РФ.

В то же время министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что эти кредитные ресурсы не будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была разрушена в результате российских обстрелов.

Пресс-служба Минфина сообщила, что ЕС может использовать замороженные российские активы, чтобы погасить кредит Украине на 90 млрд евро. Такой сценарий возможен, если страна-агрессор откажется выплачивать репарации.

Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны