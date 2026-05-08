В ЄС хочуть поновити розмови про передачу Україні заморожених активів: хто проти
Нідерланди намагаються відновити в ЄС дискусію про те, як передати Україні до 210 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Що відбувається
Міністр фінансів Нідерландів Елко Гайнен у вівторок провів закриті дебати у Брюсселі, де намагався переконати колег із ЄС підтримати цю ініціативу.
Мова йде про заморожені державні активи Росії, які зберігаються на рахунках у Європі. Нідерланди хочуть, аби ці кошти пішли на підтримку України.
Чому питання знову відкрили
Ця тема вже викликала гостру суперечку наприкінці 2024 року. Тоді прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер конфліктував із Єврокомісією через побоювання, що Бельгія може бути змушена повернути мільярди, які зберігаються у Брюсселі, якщо Росія оскаржить їх через суд.
Проблема залишається і зараз: кілька країн досі висловлюють сумніви.
Хто проти
Болгарія, Франція, Італія та Мальта раніше виступали проти пропозиції Єврокомісії використати ці кошти для України.
Окремо Європейський центральний банк неодноразово попереджав: якщо заморожені активи конфіскують, інші країни можуть відмовитися зберігати гроші в єврозоні - це вдарить по довірі до євро.
Тим часом, у квітні повідомлялось, що ЄС перерахує Україні 1,4 мільярда євро - це прибутки, що накопичились на заморожених рахунках Центрального банку Росії за другу половину 2025 року. Це вже четвертий подібний транш.
Як повідомляло РБК-Україна, паралельно прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував інший підхід - запровадити в ЄС мита на російські товари, зокрема сталь і добрива, і спрямовувати ці кошти на відбудову України.