В ЄС хочуть поновити розмови про передачу Україні заморожених активів: хто проти

Нідерланди намагаються відновити в ЄС дискусію про те, як передати Україні до 210 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Що відбувається

Міністр фінансів Нідерландів Елко Гайнен у вівторок провів закриті дебати у Брюсселі, де намагався переконати колег із ЄС підтримати цю ініціативу.

Мова йде про заморожені державні активи Росії, які зберігаються на рахунках у Європі. Нідерланди хочуть, аби ці кошти пішли на підтримку України.

Чому питання знову відкрили

Ця тема вже викликала гостру суперечку наприкінці 2024 року. Тоді прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер конфліктував із Єврокомісією через побоювання, що Бельгія може бути змушена повернути мільярди, які зберігаються у Брюсселі, якщо Росія оскаржить їх через суд.

Проблема залишається і зараз: кілька країн досі висловлюють сумніви.

Хто проти

Болгарія, Франція, Італія та Мальта раніше виступали проти пропозиції Єврокомісії використати ці кошти для України.

Окремо Європейський центральний банк неодноразово попереджав: якщо заморожені активи конфіскують, інші країни можуть відмовитися зберігати гроші в єврозоні - це вдарить по довірі до євро.