Головна » Новини » Війна в Україні

В ЄС хочуть поновити розмови про передачу Україні заморожених активів: хто проти

09:49 08.05.2026 Пт
2 хв
Чому ЄС досі не вирішив долю 210 мільярдів євро замороженої Росії?
aimg Олена Чупровська
В ЄС хочуть поновити розмови про передачу Україні заморожених активів: хто проти Фото: Нідерланди поновлюють боротьбу за заморожені активи РФ на тлі нової хвилі скептиків (Getty Images)
Нідерланди намагаються відновити в ЄС дискусію про те, як передати Україні до 210 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Що відбувається

Міністр фінансів Нідерландів Елко Гайнен у вівторок провів закриті дебати у Брюсселі, де намагався переконати колег із ЄС підтримати цю ініціативу.

Мова йде про заморожені державні активи Росії, які зберігаються на рахунках у Європі. Нідерланди хочуть, аби ці кошти пішли на підтримку України.

Чому питання знову відкрили

Ця тема вже викликала гостру суперечку наприкінці 2024 року. Тоді прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер конфліктував із Єврокомісією через побоювання, що Бельгія може бути змушена повернути мільярди, які зберігаються у Брюсселі, якщо Росія оскаржить їх через суд.

Проблема залишається і зараз: кілька країн досі висловлюють сумніви.

Хто проти

Болгарія, Франція, Італія та Мальта раніше виступали проти пропозиції Єврокомісії використати ці кошти для України.

Окремо Європейський центральний банк неодноразово попереджав: якщо заморожені активи конфіскують, інші країни можуть відмовитися зберігати гроші в єврозоні - це вдарить по довірі до євро.

Тим часом, у квітні повідомлялось, що ЄС перерахує Україні 1,4 мільярда євро - це прибутки, що накопичились на заморожених рахунках Центрального банку Росії за другу половину 2025 року. Це вже четвертий подібний транш.

Як повідомляло РБК-Україна, паралельно прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував інший підхід - запровадити в ЄС мита на російські товари, зокрема сталь і добрива, і спрямовувати ці кошти на відбудову України.

Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту