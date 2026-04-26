ua en ru
Нд, 26 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
40 років Чорнобилю Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський розповів, на що Україна витратить перший транш з кредиту на 90 млрд євро

17:05 26.04.2026 Нд
2 хв
Зеленський пояснив, як і куди будуть розподілені кошти
aimg Едуард Ткач
Зеленський розповів, на що Україна витратить перший транш з кредиту на 90 млрд євро Фото: Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перший транш від ЄС в рамках кредиту на 90 млрд євро буде витрачений на виробництво озброєння та захист енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Читайте також: ЄС може знадобитися новий кредит для України вже наступного року, - WSJ

"Перший транш у межах затвердженого європейського пакета підтримки у 90 мільярдів євро ми будемо спрямовувати на внутрішнє виробництво для захисту України. Це дрони та весь напрямок miltech", - йдеться у повідомленні.

Другим напрямком Зеленський назвав енергетику. Він наголосив, що до наступної зими потрібно захистити максимально все, зможе зробити держава.

"Для цього, окрім місцевих бюджетів, передбачена частина коштів, яку ми зможемо дати від центрального бюджету. Наповнення йтиме зокрема від цих траншів з пакета у 90 мільярдів. Ми розраховуємо виділити кілька мільярдів із них саме на захист енергетики", - сказав президент.

Він додав, що це питання було обговорено з європейськими лідерами на Кіпрі.

Кредит ЄС для України

Нагадаємо, що 23 квітня Європейська Рада погодила надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Його погашення відбуватиметься за рахунок репарацій з боку РФ.

Також днями стало відомо, що перші кошти з кредитної програми ЄС можуть почати надходити до України вже в травні.

До речі, міністр енергетики Денис Шмигаль сьогодні заявив, що кредитні кошти від ЄС не будуть спрямовані на відновлення енергетики, яка була знищена в результаті ударів РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Збройні сили України Служба безпеки України Володимир Зеленський
Новини
ЧАЕС і місто з минулого: ексклюзивні кадри із Зони відчуження, де зупинився час
Аналітика
