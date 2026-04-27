Кредит Україні на 90 млрд євро можуть погасити за рахунок активів РФ, - Мінфін

Євросоюз може використовувати заморожені російські активи, щоб погасити кредит Україні на 90 млрд євро. Такий сценарій припустимий, якщо Москва відмовиться виплачувати репарації.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Мінфіну України.

На що спрямують гроші

Як зазначили у відомстві, у 2026 році від кредиту ЄС на 90 млрд євро Україна отримає:

16,7 млрд - на соціальну бюджетну підтримку;

28,3 млрд євро - на оборонні потреби.

Бюджетна підтримка буде надана у такому форматі: 8,35 млрд євро - у вигляді макрофінансової допомоги, 8,35 млрд євро - через програму Ukraine Facility.

Початок надходження очікується вже в травні-червні 2026 року.

Водночас, як додали в Мінфіні, після затвердження кредиту Ukraine Support Loan Україна та Європейський Союз продовжують технічні консультації з метою узгодження остаточних параметрів угоди.

"Зокрема, триває обговорення кількості та обсягів траншів. Водночас спрямування коштів бюджетної підтримки пов'язане з виконанням певних умов, що також може впливати на розмір окремих траншів", - зазначили у відомстві.

У 2027 році від кредиту ЄС буде отримано також 45 млрд євро.

Із загальної суми кредиту близько 30 млрд євро буде спрямовано на бюджетну підтримку, близько 60 млрд євро - на військову допомогу.

Як повідомляло РБК-Україна, кредитні кошти не передбачено використовувати в рамках програм відновлення. Але Україна сподівається отримати дозвіл використати 5,4 млрд євро на відновлення енергетики.

Як погасять кредит

У міністерстві звернули увагу, що Україна повертатиме кредит тільки після того, як Росія виплатить репарації за завдані збитки.

Документ Комісії не містить конкретного терміну погашення. У разі якщо репарацій не буде, ЄС залишає за собою право використовувати заморожені російські активи для погашення цього боргу.

Україна також не буде зобов'язана повертати кредит, якщо Росія не компенсує Києву завдані війною збитки.