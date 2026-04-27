Кредит Україні на 90 млрд євро можуть погасити за рахунок активів РФ, - Мінфін

17:22 27.04.2026 Пн
2 хв
За якої умови ЄС може використовувати заморожені активи Росії?
aimg Юрій Дощатов aimg Іван Носальський
Фото: президент України Володимир Зеленський та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Євросоюз може використовувати заморожені російські активи, щоб погасити кредит Україні на 90 млрд євро. Такий сценарій припустимий, якщо Москва відмовиться виплачувати репарації.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Мінфіну України.

Читайте також: ЄС може знадобитися новий кредит для України вже наступного року, - WSJ

На що спрямують гроші

Як зазначили у відомстві, у 2026 році від кредиту ЄС на 90 млрд євро Україна отримає:

  • 16,7 млрд - на соціальну бюджетну підтримку;
  • 28,3 млрд євро - на оборонні потреби.

Бюджетна підтримка буде надана у такому форматі: 8,35 млрд євро - у вигляді макрофінансової допомоги, 8,35 млрд євро - через програму Ukraine Facility.

Початок надходження очікується вже в травні-червні 2026 року.

Водночас, як додали в Мінфіні, після затвердження кредиту Ukraine Support Loan Україна та Європейський Союз продовжують технічні консультації з метою узгодження остаточних параметрів угоди.

"Зокрема, триває обговорення кількості та обсягів траншів. Водночас спрямування коштів бюджетної підтримки пов'язане з виконанням певних умов, що також може впливати на розмір окремих траншів", - зазначили у відомстві.

У 2027 році від кредиту ЄС буде отримано також 45 млрд євро.

Із загальної суми кредиту близько 30 млрд євро буде спрямовано на бюджетну підтримку, близько 60 млрд євро - на військову допомогу.

Як повідомляло РБК-Україна, кредитні кошти не передбачено використовувати в рамках програм відновлення. Але Україна сподівається отримати дозвіл використати 5,4 млрд євро на відновлення енергетики.

Як погасять кредит

У міністерстві звернули увагу, що Україна повертатиме кредит тільки після того, як Росія виплатить репарації за завдані збитки.

Документ Комісії не містить конкретного терміну погашення. У разі якщо репарацій не буде, ЄС залишає за собою право використовувати заморожені російські активи для погашення цього боргу.

Україна також не буде зобов'язана повертати кредит, якщо Росія не компенсує Києву завдані війною збитки.

Кредит на 90 млрд євро

Нагадаємо, минулого тижня країни Євросоюзу розблокували кредит для України на 90 млрд євро. Для цього було ухвалено важливе процедурне рішення.

Виділення допомоги Україні протягом кількох місяців блокувала Угорщина. Угорська влада вимагала, щоб робота нафтопроводу "Дружба", по якому вдарили росіяни, була відновлена.

Оскільки минулого тижня російська нафта почала знову надходити в Угорщину і Словаччину "Дружбою", Угорщина зняла своє вето на надання Україні 90 млрд євро.

Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО