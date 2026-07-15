В ЄС назвали п'ять принципів справедливого миру з РФ

На тлі посилення позицій України у війні з Росією диктатор Володимир Путін уже не може приховати відчаю. Попри це, союзники Києва не мають права послаблювати тиск на РФ, а майбутній мир з Москвою має базуватися та чітких принципах.
Про це в ексклюзивній колонці для РБК-Україна написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.
За словами дипломата, Путін досі не полишає спроб підірвати єдність Європи. Таким чином він хоче виграти час та отримати бодай якісь козирі за столом переговорів.
Тсахкна вважає, що Росію потрібно загнати в становише тотальної ізоляції. Ба більше, європейські лідери повинні опиратися на п'ять чітких принципів, щоб досягти справедливого й тривалого миру:
До слова, нещодавно президент Литви Науседа попередив, які саме операції Росія готує проти деяких країн Європи.
Також ми писали, Путін може планувати провокацію з українськими дронами проти країни НАТО.
Ба більше, стало відомо, що в Латвії допускають ескалацію РФ проти членів Альянсу.