В ЕС назвали пять принципов справедливого мира с РФ

На фоне усиления позиций Украины в войне с Россией, диктатор Владимир Путин уже не может скрыть отчаяния. Несмотря на это, союзники Киева не имеют права ослаблять давление на РФ, а будущий мир с Москвой должен основываться на четких принципах.
Об этом в эксклюзивной колонке для РБК-Украина написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.
По словам дипломата, Путин до сих пор не оставляет попыток подорвать единство Европы. Таким образом, он хочет выиграть время и получить хоть какие-то козыри за столом переговоров.
Тсахкна считает, что Россию нужно загнать в положение тотальной изоляции. Более того, европейские лидеры должны опираться на пять четких принципов, чтобы достичь справедливого и длительного мира:
К слову, недавно президент Литвы Науседа предупредил, какие операции Россия готовит против некоторых стран Европы.
Также мы писали, что Путин может планировать провокацию с украинскими дронами против страны НАТО.
Более того, стало известно, что в Латвии допускают эскалацию РФ против членов Альянса.