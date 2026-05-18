ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Меркель потрапила до трійки кандидатів на роль перемовника від ЄС з Росією, - Politico

14:23 18.05.2026 Пн
2 хв
ЗМІ назвали імена трьох головних кандидатів
aimg Ірина Глухова
Меркель потрапила до трійки кандидатів на роль перемовника від ЄС з Росією, - Politico Фото: Ангела Меркель (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Євросоюзі продовжують обговорювати можливих кандидатів на роль перемовника з Росією, однак поки що не можуть узгодити єдину кандидатуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Україна відреагувала на ідею призначити Шредера переговорником від ЄС

Серед потенційних посередників видання називає колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Фінляндії Олександра Стубба та експрем'єра Італії Маріо Драгі.

За даними видання, Меркель розглядається через її контакти з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Однак частина європейських політиків вважають її попередні посередницькі зусилля невдалими.

Стубб, як пише видання, раніше виявляв інтерес до подібної ролі, але членство Фінляндії в НАТО може ускладнити його сприйняття в Москві.

Драги в Європі вважають нейтральнішою фігурою, проте він публічно не заявляв про готовність брати участь у переговорах.

Видання називає главу дипломатії ЄС Каю Каллас очевидним кандидатом на цю роль. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС тривалий час виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом відкрила двері для призначення посланника, заявивши, що міністри закордонних справ обговорять це питання наприкінці місяця.

Минулого тижня вона навіть, схоже, сама висунула свою кандидатуру, сказавши журналістам: "Думаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія".

Однак троє дипломатів з ЄС попередили, що жорстка антиросійська позиція Каллас викличе у кремлівського правителя Владіміра Путіна різке "ні".

"На жаль, вона сама виключила себе з-поміж кандидатів на цю посаду", - сказав один із дипломатів ЄС.

Інші кандидати

Нагадаємо, раніше Україна та Німеччина виступили проти можливість залучення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого пропонував Путін.

Також голова дипломатії ЄС Кая Каллас виступила проти кандидатури Шредера, заявивши, що він є "відомим лобістом російських компаній".

Серед інших можливих сценаріїв у німецькій пресі називають "дует" Шредера та чинного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Прихильники цієї ідеї наголошують на дипломатичному досвіді Штайнмаєра та його участі в переговорах щодо Донбасу. Після завершення другого президентського терміну на початку 2027 року він теоретично міг би стати посередником від імені ЄС.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Ангела Меркель Війна Росії проти України
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим