В ЄС нагадали Росії про обіцянку не застосовувати ядерну зброю

Європейський Союз закликав Росію виконувати дане у січні 2022 року міжнародне зобов'язання не використовувати ядерну зброю та не починати ядерну війну проти будь-якої країни світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄС про постійну агресію Російської Федерації проти України.

У заяві, оголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні в четвер, 16 травня, зазначається, що минулого тижня Росія оголосила про планування нестратегічних навчань ядерної зброї разом з Республікою Білорусь. Це названо "останнім прикладом" у довгій низці безвідповідальної ядерної риторики, що підкреслює послідовний підрив Кремлем міжнародного миру і безпеки, який Постійна рада ОБСЄ "рішуче засудила".

"Ми рішуче закликаємо Росію дотримуватися словом і ділом Спільної заяви лідерів п'яти ядерних держав про запобігання ядерній війні та уникнення гонки озброєнь від січня 2022 року, в якій стверджується, що "ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися". І Росія, і Білорусь повинні дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і обіцянок", - йдеться у заяві ЄС.

Крім того, в ЄС підтвердили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Брюссель сповнений рішучості "продовжувати надавати Україні та її народу всю необхідну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, правову, військову та дипломатичну підтримку так довго, як це буде потрібно, і так інтенсивно, як це буде потрібно".

Ця обіцянка дана з огляду на нагальну потребу прискорити та інтенсифікувати надання всієї необхідної військової допомоги Україні в її законній самообороні проти російського агресора.

Спільна заява лідерів п'яти ядерних держав

У січні 2022 року лідери США, Китаю, Великої Британії, Франції та РФ, виступили зі спільною заявою про недопущення ядерної війни та гонки озброєнь. В документі зазначається, що ядерну війну неможливо виграти і вести та що надалі слід запобігти поширенню такої зброї.

П'ять країн також пообіцяли запобігти несанкціонованому чи ненавмисному використанню ядерної зброї та що їхня зброя "не націлена один на одного або на будь-яку іншу державу".