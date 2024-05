Білорусь розбудовує військову базу в Осиповичах, там можуть зберігати ядерну зброю, - NYT

На початку минулого року російський диктатор Володимир Путін вже згадував про те, що незабаром Росія завершить будівництво "спеціального сховища для тактичної ядерної зброї" в Білорусі.

Фото: карта google (google maps)

Вищезгаданий майданчик розташований за 120 миль (193 кілометри) від українського кордону на військовому складі поруч з містом Осиповичі. Нещодавно там були збудовані споруди, які мають особливості, що властиві ядерним сховищам на базах всередині Росії. Як приклад, зона з високим рівнем безпеки, яка оточена трьома шарами огорожі на додаток до існуючого периметру безпеки всієї бази. Також відзначається вантажний майданчик, який з'єднаний з прихованим підземним бункером радянських часів.

"Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в Білорусі є й інші місця, де Росія зберігає боєголовки - і Кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне", - відзначає NYT.

Зокрема майданчик розташований в тому ж місті, що й білоруські ракети "Іскандер", які, своєю чергою, можуть бути використані для запуску ядерних або звичайних боєголовок.