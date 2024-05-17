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В ЕС напомнили, что Россия обещала не применять ядерное оружие

Пятница 17 мая 2024 02:55
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В ЕС напомнили, что Россия обещала не применять ядерное оружие Фото: ЕС призвал РФ выполнять обязанность не начинать ядерную войну (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейский Союз призвал Россию выполнять данное в январе 2022 года международное обязательство не использовать ядерное оружие и не начинать ядерную войну против любой страны мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕС о постоянной агрессии Российской Федерации против Украины.

В заявлении, объявленном во ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 16 мая, отмечается, что на прошлой неделе Россия объявила о планировании нестратегических учений ядерного оружия вместе с Республикой Беларусь. Это названо "последним примером" в длинной череде безответственной ядерной риторики, которая подчеркивает последовательный подрыв Кремлем международного мира и безопасности, который Постоянный совет ОБСЕ "решительно осудил".

"Мы решительно призываем Россию придерживаться словом и делом Совместного заявления лидеров пяти ядерных держав о предотвращении ядерной войны и избежании гонки вооружений от января 2022 года, в котором утверждается, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись". И Россия, и Беларусь должны придерживаться своих международных обязательств и обещаний", - отмечается в заявлении ЕС.

Кроме того, в ЕС подтвердили "непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Брюссель полон решимости "продолжать оказывать Украине и ее народу всю необходимую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, правовую, военную и дипломатическую поддержку так долго, как это потребуется, и так интенсивно, как это потребуется".

Это обещание дано с учетом насущной необходимости ускорить и интенсифицировать предоставление всей необходимой военной помощи Украине в ее законной самообороне против российского агрессора.

Совместное заявление лидеров пяти ядерных держав

В январе 2022 года лидеры США, Китая, Великобритании, Франции и РФ, выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны и гонки вооружений. В документе отмечается, что ядерную войну невозможно выиграть и вести, поэтому в дальнейшем необходимо предотвратить распространение такого оружия.

Пять стран также пообещали предотвратить несанкционированное или непреднамеренное использование ядерного оружия и что их оружие "не нацелено друг на друга или на любое другое государство".

Ядерные угрозы России

С момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, Кремль и российский диктатор Владимир Путин, неоднократно угрожали применением ядерного оружия против Украины и стран НАТО. Однако государства коллективного Запада назвали такие месседжи "блефом".

В октябре 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия солидарна с заявлением лидеров пяти ядерных держав и не намерена начинать ядерную войну. Однако позже в Кремле допустили использование ядерного оружия в двух случаях.

На днях премьер-министр Великобритании Риши Сунак обвинил Путина в ядерной эскалации, соизмеримой с периодом Карибского кризиса в 1962 году.

Тем временем на территории Беларуси сооружается военная база, где вероятно будет храниться ядерное оружие.

В мае 2023 года было подписано соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

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