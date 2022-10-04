У Лаврова запевняють, що Росія не хоче розпалювати ядерну війну

Фото: у Лаврова заявили, що Росія не хоче розв'язувати ядерну війну (Getty Images)

Росія солідарна із заявою лідерів ядерної п'ятірки і не має наміру розв'язувати ядерну війну.

Про це заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Однією з найважливіших завдань вважаємо збереження всіма країнами ядерної п'ятірки прихильності до постулату про неприпустимість будь-якої війни між країнами, які мають ядерну зброю, яка отримала відображення в січневій спільній заяві лідерів ядерних держав. Росія віддана йому повною мірою", - сказав Воронцов.