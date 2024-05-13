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Сунак звинуватив Путіна в безрозсудній ядерній ескалації часів Карибської кризи

Понеділок 13 травня 2024 16:32
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Сунак звинуватив Путіна в безрозсудній ядерній ескалації часів Карибської кризи Архівне фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Диктатор Володимир Путін наблизив світ до небезпечної ядерної ескалації часів Карибської кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

"Безрозсудність Путіна наблизила нас до небезпечної ядерної ескалації", - сказав він.

За словами глави уряду Британії, ситуація близька до тієї, яка була за часів Карибської кризи.

Також чиновник звинуватив іранські проксі в тому, що вони обстрілюють британські кораблі в Червоному морі.

Що мав на увазі Сунак

Карибська криза сталася восени 1962 року. Йдеться про надзвичайно напружене політичне, дипломатичне та військове протистояння між СРСР і США.

Причиною цього стало розміщення 1961 року американським військам у Туреччині ракет середньої дальності "Юпітер", які безперешкодно могли досягти міст у західній частині СРСР, включно з Москвою і головними промисловими центрами країни.

У відповідь на ці дії СРСР розмістив кадрові військові частини і підрозділи (на озброєнні в яких перебувала як звичайна, так і атомна зброя, включно з балістичними і тактичними ракетами наземного базування) на острові Куба, у безпосередній близькості від узбережжя США. Криза могла призвести до глобальної ядерної війни, але її вдалося уникнути.

Ядерні погрози Путіна

Російський диктатор уже давно погрожує світові ядерною зброєю, однак став це робити частіше після початку війни проти України. Це призводить до того, що країнам Заходу доводиться думати над гіпотетичною відповіддю на можливий ядерний удар Росії по Україні або іншій країні.

Нещодавно в Білому домі знову відреагували на чергові погрози Путіна. У Вашингтоні порадили диктатору вивести війська з України, якщо він побоюється західної військової допомоги Києву.

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