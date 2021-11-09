"Красная" зона расширяется. С 12 ноября карантин усиливают в Черкасской области
"Красная" зона адаптивного карантина в Украине расширяется. С 12 ноября в нее войдет Черкасская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра Кабинета министров Олега Немчинова.
По его словам, на сегодняшнем заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняли решение установить красную зону в Черкасской области с 00:00 12 ноября.
"Красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы", - отметил Немчинов.
Он добавил, что для полностью вакцинированных не будут действовать ограничения, установленные для межрегиональных поездок.
Какие области сейчас находятся в "красной" зоне
В этой зоне находятся 17 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская.
Какие действуют ограничения в "красной" зоне
В "красной" зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.
В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.
Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.