"Красная" зона расширяется. С 12 ноября карантин усиливают в Черкасской области

"Красная" зона адаптивного карантина в Украине расширяется. С 12 ноября в нее войдет Черкасская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал министра Кабинета министров Олега Немчинова.

По его словам, на сегодняшнем заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняли решение установить красную зону в Черкасской области с 00:00 12 ноября.

"Красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы", - отметил Немчинов.

Он добавил, что для полностью вакцинированных не будут действовать ограничения, установленные для межрегиональных поездок.

Какие области сейчас находятся в "красной" зоне

В этой зоне находятся 17 регионов:

Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская.

Какие действуют ограничения в "красной" зоне

В "красной" зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.