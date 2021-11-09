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Штрафы за собак без намордников и запрет передвижных зоопарков: закон вступил в силу

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Вторник 09 ноября 2021 12:11
Штрафы за собак без намордников и запрет передвижных зоопарков: закон вступил в силу Фото: за выгул собаки без намордника грозит до 340 гривен штрафа (ssu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Украине вступил в силу закон, который увеличивает штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Также этим законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Согласно изменениям, выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем экскрементов своего животного влекут предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц - предупреждение или штраф от 340 до 850 гривен.

Если нарушение совершается повторно в течение года, то штраф для физического лица увеличивается до 340-510 гривен, для должностного - до 510-1020 гривен.

Если нарушение сопровождается нанесением вреда здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1700 до 3400 гривен с конфискацией животных, должностным лицам - от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животных.

Кроме того, к полномочиям местных властей в сфере защиты животных от жестокого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных и другой запрещенной законом деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запретят использование животных в цирках.

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