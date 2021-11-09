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СБУ подтвердила задержание бывшего коменданта донецкой "Изоляции"

Новина українською →
Киев, Вторник 09 ноября 2021 12:19
СБУ подтвердила задержание бывшего коменданта донецкой "Изоляции" Фото: Служба безопасности Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Служба безопасности Украины подтверждает задержание бывшего боевика так называемой "Донецкой народной республики", который возглавлял тюрьму "Изоляция". По данным следствия, он принимал непосредственное участие в пытках украинских пленных.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, задержание провела контрразведка СБУ. Предполагается, что именно этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках пленных украинцев.

"В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности", - отметил Дехтяренко.

Мужчину задержали по делу, открытому по четырем статьям - торговля людьми, создание террористической группы или организации, незаконных вооруженных формирований, а также нарушение законов и обычаев войны.

По словам информированного источника РБК-Украина, задержанного зовут Денис Куликовский.

Напомним, ранее о задержании Куликовского сообщил журналист Станислав Асеев, который сам продолжительное время удерживался в "Изоляции" и был освобожден в ходе обмена пленными только в 2019 году.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года, пленные в "Изоляции" подвергаются пыткам, в том числе электрическим током и через имитацию казни, и сексуальному насилию.

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