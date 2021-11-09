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Подгоняли выстрелами: Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой

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Кадыш, Вторник 09 ноября 2021 14:07
Подгоняли выстрелами: Беларусь насильно перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой Фото: Беларусь перебросила 500 мигрантов к границе с Литвой (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Группа из 500 мигрантов насильно перевезена беларусскими военными к границе с Литвой. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Delfi.

Мигранты из одного из лагерей на границе с Польшей заявили, что их силой перевезли к границе Литвы.

"Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех - детей, семьи, 500 человек. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", - сказали они журналистам.

Среди переброшенных к литовской границе - молодые мужчины, женщины, старики и дети до 12 лет, самому младшему - пять месяцев.

Мигранты разбили лагерь у литовской границы, рядом с Капчаместской пущей около деревни Кадыш.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что беженцев контролируют белорусские спецслужбы.

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