На Прикарпатье произошло землетрясение
Фото: на Прикарпатье произошло землетрясение (GettyImages)
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Его магнитуда составила 2,3 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.
Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворное, на глубине 3 км.
"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.