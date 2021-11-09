Дуда о штурме границы мигрантами: их контролируют спецслужбы Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью. Он считает, что беженцев контролируют белорусские спецслужбы.

Он заверил, что польские службы в понедельник были готовы к разным сценариям в условиях нынешнего кризиса и, "несмотря на беспорядки", удалось предотвратить нарушение границы.

"Те группы мигрантов, которые вчера отправились к польской границе, несколько тысяч человек, очевидно, как видно на видеозаписях, были под контролем белорусских спецслужб, которые в последний момент вывели этих людей с обычной дороги в лес для того, чтобы атаковать границу Польши и Беларуси, где нет пограничного перехода", - сказал президент.

По его словам, серьезных инцидентов ночью не произошло, хотя попытки пересечения границы были.