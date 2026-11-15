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ЄС готує для України екстрений зимовий пакет: що увійде

23:51 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
ЄС готує для України екстрений зимовий пакет: що увійде Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (Getty Images)
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Україна разом з ЄС готує екстрений зимовий пакет допомоги: генератори, зарядні станції, автобуси та підтримку з мостами і переправами через Дніпро. Ключові деталі обговорять 16 листопада в Брюсселі з Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами Корецького, Україна готує з Євросоюзом конкретне наповнення екстреного зимового пакета. До нього мають увійти:

  • генератори і зарядні станції;
  • автобуси;
  • допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра.

Прем'єр наголосив, що ця допомога необхідна, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст.

15 листопада Росія вдарила по лініях електропередач і підстанціях на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Без світла залишилися сотні тисяч людей.

"Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу після таких ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення. Нам надзвичайно важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів", - зазначив Корецький.

16 листопада прем'єр обговорить деталі пакета з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він розраховує, що рішення остаточно погодять, а перші партії допомоги надійдуть в Україну якнайшвидше.

Лише за 15 листопада Росія завдала ударів по енергетиці кількох регіонів. За словами Зеленського, вночі окупанти атакували енергооб'єкти п'яти областей, а збивати дрони заважають обмеження Starshield. Через удари без світла залишилися значна частина Запорізької області та частина Дніпра й Дніпропетровщини. Президент заявив, що Росія перетворила регіон на головну мішень для ударів по енергетиці.

Під ударом опинився й південь. Уночі росіяни атакували Чорноморськ, де є постраждалі, а місто залишилося без світла. Ще понад 40 тисяч споживачів знеструмлені після удару по енергооб'єкту на Одещині.

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