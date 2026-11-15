ЕС готовит для Украины экстренный зимний пакет: что войдет
Украина вместе с ЕС готовит экстренный зимний пакет помощи: генераторы, зарядные станции, автобусы и поддержку мостов и переправ через Днепр. Ключевые детали обсудят 16 ноября в Брюсселе с Урсулой фон дер Ляен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.
По словам Корецкого, Украина готовит с Евросоюзом конкретное заполнение экстренного зимнего пакета. В него должны войти:
- генераторы и зарядные станции;
- автобусы;
- помощь с мостами и переправами, чтобы сохранить надежное сообщение между берегами Днепра.
Премьер подчеркнул, что эта помощь необходима, чтобы противостоять российскому террору против Киева, Днепра, Запорожья, Харькова, Одессы и других городов.
15 ноября Россия ударила по линиям электропередач и подстанциям в Запорожье и Днепропетровщине. Без света остались сотни тысяч человек.
"Ситуация крайне сложная, и энергетики каждый раз после таких ударов делают все возможное, чтобы возобновить питание. Нам очень важно в ближайшее время получить эту поддержку от партнеров", - отметил Корецкий.
16 ноября премьер обсудит детали пакета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Он рассчитывает, что решение окончательно согласуют, а первые партии помощи поступят в Украину как можно быстрее.
Только за 15 ноября Россия нанесла удары по энергетике нескольких регионов. По словам Зеленского, ночью кафиры атаковали энергообъекты пяти областей, а сбивать дроны мешают ограничению Starshield. Из-за ударов без света остались значительная часть Запорожской области и часть Днепра и Днепропетровщины. Президент заявил, что Россия превратила регион в главную мишень для ударов по энергетике.
Под ударом оказался и юг. Ночью россияне атаковали Черноморск, где пострадали, а город остался без света. Еще более 40 тысяч потребителей обесточены после удара по энергообъекту в Одесской области.