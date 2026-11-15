ua en ru
Пн, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС готовит для Украины экстренный зимний пакет: что войдет

23:51 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
ЕС готовит для Украины экстренный зимний пакет: что войдет Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украина вместе с ЕС готовит экстренный зимний пакет помощи: генераторы, зарядные станции, автобусы и поддержку мостов и переправ через Днепр. Ключевые детали обсудят 16 ноября в Брюсселе с Урсулой фон дер Ляен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого.

По словам Корецкого, Украина готовит с Евросоюзом конкретное заполнение экстренного зимнего пакета. В него должны войти:

  • генераторы и зарядные станции;
  • автобусы;
  • помощь с мостами и переправами, чтобы сохранить надежное сообщение между берегами Днепра.

Премьер подчеркнул, что эта помощь необходима, чтобы противостоять российскому террору против Киева, Днепра, Запорожья, Харькова, Одессы и других городов.

15 ноября Россия ударила по линиям электропередач и подстанциям в Запорожье и Днепропетровщине. Без света остались сотни тысяч человек.

"Ситуация крайне сложная, и энергетики каждый раз после таких ударов делают все возможное, чтобы возобновить питание. Нам очень важно в ближайшее время получить эту поддержку от партнеров", - отметил Корецкий.

16 ноября премьер обсудит детали пакета с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Он рассчитывает, что решение окончательно согласуют, а первые партии помощи поступят в Украину как можно быстрее.

Только за 15 ноября Россия нанесла удары по энергетике нескольких регионов. По словам Зеленского, ночью кафиры атаковали энергообъекты пяти областей, а сбивать дроны мешают ограничению Starshield. Из-за ударов без света остались значительная часть Запорожской области и часть Днепра и Днепропетровщины. Президент заявил, что Россия превратила регион в главную мишень для ударов по энергетике.

Под ударом оказался и юг. Ночью россияне атаковали Черноморск, где пострадали, а город остался без света. Еще более 40 тысяч потребителей обесточены после удара по энергообъекту в Одесской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Сергей Корецкий
Новости
ВСУ поразили российский аэродром "Ахтубинск" в Астрахани и дронопорт "Цимбулова"
ВСУ поразили российский аэродром "Ахтубинск" в Астрахани и дронопорт "Цимбулова"
Аналитика
Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Идите в "оборонку": интервью со студентом, который создал компанию по производству дронов