РФ атакувала енергетику 5 областей, обмеження Starshield заважають збивати дрони, - Зеленський

Російські війська вночі та вранці 15 листопада атакували енергетичні об'єкти у п'яти областях України. Під ударами також опинилася залізнична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, лише за останній тиждень Росія застосувала проти України понад 2300 ударних безпілотників, 1590 керованих авіабомб і 15 ракет різних типів.

Уночі та вранці 15 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в Запоріжжі, Сумській, Одеській, Житомирській та Кіровоградській областях. Також під ударом опинилися об'єкти залізниці у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Крім того, росіяни завдали ударів по Донецькій та Київській областях. Наразі відомо про 16 постраждалих.

Як обмеження Starshield впливають на перехоплення дронів

Зеленський наголосив, що російські війська цілеспрямовано атакують підстанції ударними "Шахедами". За його словами, частина таких ударів досягає цілей через обмеження швидкості роботи терміналів Starshield, які діють уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Президент пояснив, що українські дрони-перехоплювачі втрачають зв'язок з операторами, коли розвивають швидкість понад 161 км/год, або 100 миль на годину. Через це вони не можуть наздогнати російські реактивні "Шахеди".

"Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті. Від цього напряму залежить захист життів та української енергетики перед зимою", - підкреслив він.

Зеленський також доручив командам Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Офісу президента тісно співпрацювати з американською стороною та компанією SpaceX.

"Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні", - підсумував глава держави.