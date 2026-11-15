ua en ru
Нд, 15 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Росіяни перетворили Дніпровщину на головну мішень для ударів по енергетиці, - Зеленський

21:53 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни перетворили Дніпровщину на головну мішень для ударів по енергетиці, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
Додати як бажане джерело в Google

Російські війська зосередили найбільше ударів по енергетичній інфраструктурі на Дніпровщині, перетворивши регіон на спеціальну мішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, російська армія змінила підхід до обстрілів енергомереж, обираючи конкретні області для масованих атак протягом кількох днів поспіль.

"Росіяни так діють, що беруть один регіон як спеціальну мішень і кілька діб зосереджуються на ударах по цьому регіону - по всьому, по мережах, по підстанціях. Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині", - розповів Зеленський.

За даними президента, статистика російських влучань по об'єктах інфраструктури за останній період виглядає так: Дніпровщина - 131 влучання, Київщина - 125 влучань, Житомирщина та Сумщина - понад 100 влучань.

Саме в цих областях наразі найбільше роботи для енергетиків, комунальних служб та рятувальників ДСНС.

Найважча ситуація зі світлом залишається у Запоріжжі та на Дніпровщині, де через обстріли сталося багато відключень.

Ремонтні бригади вже частково повертають електрику, проте роботу постійно гальмують нові повітряні тривоги та повторні удари.

"Але всі необхідні сили задіяні, обладнання є, і повинен бути результат", - наголосив президент.

Щоб підтримати громади у найскладнішій ситуації та повернути енергозабезпечення у прогнозовані графіки, Україна залучає міжнародну допомогу.

За підсумками домовленостей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ЄС надасть додаткову надзвичайну підтримку - генератори, обладнання та фінансування.

Нагадаємо, що вночі та вранці 15 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти у п'яти областях України, під ударами також опинилася залізнична інфраструктура.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський тоді повідомив, що через обмеження у роботі Starshield українським силам стало складніше збивати ворожі дрони.

Також глава держави попередив, що за даними розвідки, Росія вже готується до нових ударів по Україні, на тлі чого за кілька днів має відбутися результативна зустріч у форматі "Рамштайн".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Графіки відключення світла Енергетики Війна в Україні Дніпропетровська область Запорізька область
Новини
ЗСУ уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова"
ЗСУ уразили російський аеродром "Ахтубінськ" в Астрахані та дронопорт "Цимбулова"
Аналітика
Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Йдіть в "оборонку": інтерв'ю зі студентом, який створив компанію з виробництва дронів