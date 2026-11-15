Ілюстративне фото: значна частина Запорізької області залишилася без світла через атаку РФ (колаж РБК-Україна)

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Російські окупанти вранці 15 листопада атакували енергооб'єкт у Запорізькій області. Значна частина жителів залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Запоріжжяобленерго".

Як повідомляється, внаслідок обстрілу пошкоджено електрообладнання, знеструмлено значну кількість споживачів у місті Запоріжжя та Запорізькій області. "Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, робимо все можливе, аби повернути світло до кінця доби", - зазначив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.