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Значна частина Запорізької області залишилася без світла через атаку РФ

13:56 15.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Значна частина Запорізької області залишилася без світла через атаку РФ Ілюстративне фото: значна частина Запорізької області залишилася без світла через атаку РФ (колаж РБК-Україна)
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Російські окупанти вранці 15 листопада атакували енергооб'єкт у Запорізькій області. Значна частина жителів залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Запоріжжяобленерго".

Як повідомляється, внаслідок обстрілу пошкоджено електрообладнання, знеструмлено значну кількість споживачів у місті Запоріжжя та Запорізькій області.

"Вже працюємо над відновленням електропостачання, ситуація контрольована, робимо все можливе, аби повернути світло до кінця доби", - зазначив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

Нагадаємо, російські війська вночі 15 листопада знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Пошкодження залишили без світла десятки тисяч родин, ремонт триватиме певний час.

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