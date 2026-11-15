РФ вночі атакувала Чорноморськ: є постраждалі, місто залишилося без світла
Російськ війська вночі 15 листопада атакували Чорноморськ на Одещинні. Постраждали 6 людей, місто знеструмлене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та видання "Думська".
Внаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру, значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля. Також загорілися два припарковані автомобілі.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено газову трубу, фасади та вікна сусідніх житлових будинків.
В одній із квартир опинився заблокованим травмований чоловік. Рятувальники відчинили двері, надали йому домедичну допомогу та передали медикам.
Фото: наслідни атаки РФ на Чорноморськ (ДСНС)
За інформацією "Думської", внаслідок масованої атаки Чорноморськ залишився без електропостачання.
Нагадаємо, у ніч на 15 листопада російські війська випустили по Україні 132 ударні дрони, зокрема 78 реактивних "Шахедів". Сили ППО знешкодили 106 ворожих цілей, однак є й влучання.