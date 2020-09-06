ЕС должен оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции, - МИД Литвы

Фото: Линас Линкявичюс (AFP)

Европейский союз должен поощрять демократию и противодействовать влиянию России в Беларуси. При этом бездействие ЕС в отношении Беларуси подрывает доверие к его внешней политике.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью газете Financial Times.

По его словам, ЕС должен оказать “конкретную помощь” белорусской оппозиции.

"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментированы и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти. Когда мы не будем твердо стоять на наших национальных обязательствах, это разрушит наш собственный фундамент”, - сказал Линкявичюс.

Он добавил, что предпочел бы, чтобы ЕС ввел санкции, как это сделали Литва, Латвия и Эстония в отношении президента Александра Лукашенко и 29 других белорусских чиновников.

Отметим, позже Беларусь утвердила ассиметричные санкции против стран Балтии.

Напомним, ЕС не признал результатов выборов в Беларуси, а также приступил к работе над санкциями в отношении лиц, ответственных за фальсификации и силовой разгон демонстрантов.

При этом газета Die Welt сообщала, что Европейский союз не будет включать в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко. Против введения санкций в отношении Лукашенко выступает Германия при поддержке Франции и Италии.