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ЕС не введет санкции против Лукашенко, - Die Welt

Брюссель, Пятница 04 сентября 2020 09:55
ЕС не введет санкции против Лукашенко, - Die Welt
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз не будет включать в санкционный список президента Беларуси Александра Лукашенко. Против введения санкций в отношении Лукашенко выступает Германия при поддержке Франции и Италии.

Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

По информации издания, Берлин и Париж хотят сохранить открытыми каналы связи с Лукашенко. Введение санкция могло бы этому помешать. При этом страны Балтии и Польши требуют, чтобы Лукашенко был включен в санкционный список ЕС.

Официальный список санкций против Беларуси в Евросоюзе планируют опубликовать на следующей неделе.

"Переговоры чрезвычайно трудны, поскольку каждый список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", - сообщил высокопоставленный дипломат ЕС.

Ожидается, что в список будут включены 16-19 человек. Их активы будут заблокированы, а также введен запрет на въезд в ЕС. При этом формальное голосование по включению Лукашенко еще не состоялось. На неформальных переговорах в ЕС отказались применять против президента Беларуси санкции.

Напомним, Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси, а также приступил к работе над санкциями в отношении лиц, ответственных за фальсификации и силовой разгон демонстрантов.

Ранее РБК-Украина писало, что Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 29 белорусских высокопоставленных чиновников.

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