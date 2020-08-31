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Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко

Понедельник 31 августа 2020 14:16
Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (flickr com)
Автор: Игорь Литвиненко

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси. Среди них и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом сообщают пресс-службы Министерств иностранных дел стран.

В частности, белорусским чиновникам запрещено въезжать в страны Балтии. При этом в дальнейшем санкционный список может быть расширен.

Санкции вводятся против чиновников, которые ответственны за возможную фальсификацию результатов выборов и силовой разгон демонстрантов в Беларуси. Кроме Александра Лукашенко в список вошли:

  • Виктор Лукашенко;
  • Игорь Сергеенко;
  • Максим Рыженков;
  • Ольга Чуприс;
  • Дмитрий Крутой;
  • Геннадий Богдан;
  • Лидия Ермошина;
  • Вадим Ипатов;
  • Елена Дмухайло;
  • Светлана Кацубо;
  • Игорь Плышевский;
  • Олег Слижевский;
  • Ирина Целиковец;
  • Андрей Равков;
  • Валерий Вакульчик;
  • Иван Тертель;
  • Иван Носкевич;
  • Алексей Волков;
  • Сергей Аземша;
  • Андрей Смаль;
  • Александр Конюк;
  • Юрий Караев;
  • Геннадий Казакевич;
  • Александр Барсуков;
  • Сергей Хоменко;
  • Юрий Назаренко;
  • Роман Мельник;
  • Олег Шаблыко;
  • Иван Кубраков.

Отметим, ранее все три балтийские страны заявли о непризнании результатов выборов в Беларуси, а также осудили применение силы против участников акций протеста.

В связи с этим Латвия и Эстония подготовили индивидуальные санкции против чиновников из Беларуси.

Кроме этого Литва подготовила санкционный список, куда был внесен Александр Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.

Также сообщалось, что против Беларуси готовит санкции и Европейский союз.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответными мерами на санкции со стороны европейских стран, заявил, что перекроет торговые маршруты в Китай и Россию.

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