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Беларусь утвердила ассиметричные санкции против стран Балтии

Минск, Среда 02 сентября 2020 13:59
Беларусь утвердила ассиметричные санкции против стран Балтии
Фото: министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей (flickr com dgcomsoc)
Автор: РБК-Украина

В ответ на санкции против Беларуси официальный Минск утвердил ассиметричные меры против Литвы, Латвии и Эстонии. Ранее страны Балтии обнародовали свой санкционный список.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Владимир Макей Беларуси Владимир Макей.

"Мы вчера согласовали предложения, и они уже утверждены, о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий Литвы, Латвии и Эстонии", - заявил Макей, не приводя подробностей.

Он также заявил, что некоторые страны бывшего Советского Союза якобы использовали выборы президента Беларуси для попытки дестабилизации в стране.

Отметим, ассиметричные санкции - это несоразмерные меры в ответ на какие-либо вводимые ограничения.

Напомним, ранее Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Кроме него, под ограничения попали еще почти три десятка чиновников. Всем им запретили въезд на территорию стран Балтии.

Также сообщалось, что санкции против причастных к фальсификации выборов в Беларуси и к силовым разгонам мирных протестов могут ввести и США, а Европейский союз уже в ближайшее время определится с санкциями.

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