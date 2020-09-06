ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЄС повинен надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції, - МЗС Литви

Литва, Неділя 06 вересня 2020 09:32
ЄС повинен надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції, - МЗС Литви
Фото: Лінас Лінкявічюс (AFP)
Автор: Максим Зайченко

Європейський союз повинен заохочувати демократію і протидіяти впливу Росії в Білорусі. При цьому бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю газеті Financial Times.

За його словами, ЄС повинен надати "конкретну допомогу" білоруській опозиції.

"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи фрагментовані й не справляють ніякого враження на суспільство або людей, які перебувають при владі. Коли ми не будемо твердо стояти на наших національних зобов'язаннях, це зруйнує наш власний фундамент", - сказав Лінкявічюс.

Він додав, що волів би, щоб ЄС ввів санкції, як це зробили Литва, Латвія та Естонія стосовно президента Олександра Лукашенка та 29 інших білоруських чиновників.

Зазначимо, пізніше Білорусь затвердила асиметричні санкції проти країн Балтії.

Нагадаємо, ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі, а також приступив до роботи над санкціями стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації та силовий розгін демонстрантів.

При цьому газета Die Welt повідомляла, що Європейський союз не буде включати в санкційний список президента Білорусі Олександра Лукашенка. Проти введення санкцій відносно Лукашенко виступає Німеччина за підтримки Франції та Італії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ЕвросоюзБілорусьЛитва
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся