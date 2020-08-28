Евросоюз расширит санкционный список в отношении Беларуси

Фото: Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)

Представители стран-членов Европейского союза договорились расширить санкционный список в отношении Беларуси. В него хотят добавить большее количество людей.

Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в список попадут лица, которые участвовали в силовом подавлении протестов, начальники милиции и руководство белорусской избирательной комиссии.

"Что касается Беларуси, то мы договорились, что добавим больше людей в санкционный список Евросоюза", - написал Сийярто по итогам встречи в Берлине глав МИД стран-членов ЕС.

Он также добавил, что "Вышеградская четверка", куда входит Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, инициировали не ждать еще месяц для составления санкционного списка.

"Ожидание, никому в такой ситуации не нужно. Это плохо и для Беларуси, и для нас, потому что в случае затяжной процедуры серьезность Европейского союза может быть поставлена ​​под сомнение", - добавил Сийярто.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что не признают результаты выборов в Беларуси и начинают работу над санкциями.

При этом Польша выступает за введение обширных санкций со стороны Евросоюза против Беларуси.

В то же время Латвия и Эстония подготовили индивидуальные санкции против белорусских чиновников.

Также санкционный список подготовила Литва, куда были внесены Александр Лукашенко и еще 117 белорусских чиновников.