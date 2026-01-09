ЄС бачить в ударі РФ "Орєшніком" по Львівщині попередження для себе і США

Каллас зазначила, що черговий російський обстріл України в ніч на 9 січня показав, що Путін та Росія не хочуть миру. Відповіддю РФ на дипломатію є "ракет та руйнувань". Ця схема Кремля буде повторюватися, доки ЄС не допоможе Україні її зламати.

"Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" є явною ескалацією проти України та мають на меті попередження для Європи та США. Країни ЄС повинні глибше зануритися у свої запаси протиповітряної оборони та негайно виконати свої зобов'язання. Ми також повинні ще більше підвищити ціну цієї війни для Москви, зокрема шляхом посилення санкцій", - зазначила вона.