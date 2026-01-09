ЕС видит в ударе РФ "Орешником" по Львовщине предупреждение для себя и США

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует, что не хочет мира, а на дипломатию отвечает ракетными ударами. Пуск "Орешника" по Украине - это предупреждение для Европы и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение высокой представительницы ЕС по вопросам дипломатии Каи Каллас.
Каллас отметила, что очередной российский обстрел Украины в ночь на 9 января показал, что Путин и Россия не хотят мира. Ответом РФ на дипломатию является "ракет и разрушений". Эта схема Кремля будет повторяться, пока ЕС не поможет Украине ее сломать.
"Сообщение об использовании Россией ракеты "Орешник" является явной эскалацией против Украины и имеют целью предупреждение для Европы и США. Страны ЕС должны глубже погрузиться в свои запасы противовоздушной обороны и немедленно выполнить свои обязательства. Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в частности путем усиления санкций", - отметила она.
Напомним, что во Львове в ночь с 8 на 9 января прозвучала серия громких взрывов. В сети написали об ударе российской баллистической ракетой "Орешник". Перед этим была объявлена воздушная тревога, а мониторинговые каналы написали, что фиксируется необычная активность на ракетном полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.
Позже воздушное командование "Запад" подтвердило, что ракета летела по баллистической траектории со скоростью около 13 тысяч км в час. Позже атаку "Орешником" подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, а в СБУ показали обломки ракеты.
Непосредственно российский режим подтвердил запуск баллистической ракеты на Львов ночью на 9 января. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" российского диктатора Владимира Путина и этим объяснили свой очередной теракт.