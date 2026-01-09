ЕС видит в ударе РФ "Орешником" по Львовщине предупреждение для себя и США

Каллас отметила, что очередной российский обстрел Украины в ночь на 9 января показал, что Путин и Россия не хотят мира. Ответом РФ на дипломатию является "ракет и разрушений". Эта схема Кремля будет повторяться, пока ЕС не поможет Украине ее сломать.

"Сообщение об использовании Россией ракеты "Орешник" является явной эскалацией против Украины и имеют целью предупреждение для Европы и США. Страны ЕС должны глубже погрузиться в свои запасы противовоздушной обороны и немедленно выполнить свои обязательства. Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для Москвы, в частности путем усиления санкций", - отметила она.