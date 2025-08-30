Єрмак зустрівся з Віткоффом, а Україна отримає більше систем ППО: новини за 29 серпня

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Тим часом Франція та Німеччина пообіцяли Україні більше систем протиповітряної оборони.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 29 серпня, - у матеріалі РБК-Україна .

Єрмак зустрівся з Віткоффом у США

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Нью-Йорку зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

За словами керівника ОП, у зустрічі також брав участь перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

"Пріоритет - просувати реальну дипломатію і забезпечити виконання всіх домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті. Ми координуємо наші зусилля", - розповів Єрмак.

Також після зустрічі глава ОП зазначив, що США не змушують Україну поступатися своїми територіями Росії в обмін на мир. Тиску з боку Вашингтона немає.

За його словами, він обговорив із Віткоффом роботу над гарантіями безпеки для України. Спецпредставник президента США підтвердив, що його країна готова до прямих гарантій для України, які будуть аналогом статті 5 Північноатлантичного договору.

Франція та Німеччина нададуть Україні більше систем ППО

Франція та Німеччина нададуть Україні більше систем протиповітряної оборони та тісніше працюватимуть у сфері безпеки.

Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон зробили заяву за підсумками 25-ї франко-німецької Ради міністрів у Тулоні.

Спільна заява містить зобов'язання розпочати стратегічний діалог щодо ядерного стримування та ширшого зв'язку політики безпеки двох країн.

Щодо України міститься зобов'язання надати більше систем протиповітряної оборони.

"Франція та Німеччина нададуть Україні додаткову протиповітряну оборону", - йдеться в заяві.

Трамп підтримав ідею Путіна про китайських миротворців в Україні, - FT

Як повідомило Financial Times, президент США Дональд Трамп нібито вперше підтримав ідею про китайських миротворців в Україні, яку висував російський диктатор Володимир Путін.

Зокрема, минулого тижня на зустрічі у Білому домі з президентом Володимиром Зеленським він запропонував надіслати в Україну китайських солдатів для моніторингу "нейтральної зони" вздовж 1300-кілометрової лінії фронту.

Європейські лідери, за словами джерел, відкинули цей план, як і президент України. Раніше Зеленський та Європа вказували, що Китай надає російському режиму критично важливу підтримку у війні.

У Білому домі зі свого боку сказали, що це неправда. Трамп, мовляв, не пропонував китайських миротворців для України.

Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів

У російському місті Самара 28 серпня дрони атакували Куйбишевський нафтопереробний завод. У результаті НПЗ призупинив роботу.

Як повідомляє російське видання ASTRA, підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників.

Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, прозвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко згашена, не називаючи, що саме горіло.

За даними джерел ASTRA в МНС Росії, після масованої атаки на заводі виникло щонайменше сім осередків займання. За даними на 28 серпня підприємство повністю зупинило свою роботу.

Удар по логістиці Росії: ЗСУ уразили ключову нафтоперекачувальну станцію на Брянщині

Вночі 29 серпня українські захисники завдали удару по стратегічному об’єкту в Брянській області Росії. Уражено нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечувала дизельним пальним російську армію.

Повідомляється, що дана станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ.

Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України.

На території об’єкта вже зафіксовано пожежу, а загальні результати ураження уточнюються.

У центрі Києва сталась смертельна ДТП за участі поліції

У центрі Києва вчора вдень, 29 серпня, сталася аварія за участі авто поліції. Внаслідок ДТП загинула поліцейська.

У поліції повідомили, що близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками.

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.

Речниця поліції підтвердила факт ДТП та загибель співробітника поліції.