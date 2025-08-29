Удар по логістиці Росії: ЗСУ уражили ключову нафтоперекачувальну станцію на Брянщині

Вночі українські захисники завдали удару по стратегічному об’єкту в Брянській області Росії. Уражено нафтоперекачувальну станцію, яка забезпечувала дизельним пальним російську армію. На території об’єкта спалахнула пожежа, наслідки атаки уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як розповіли військові, у ніч проти 29 серпня, підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по лінійно-виробничій станції в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Повідомляється, що дана станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема для потреб російських окупаційних військ.

Спроможності прокачки цього об’єкта становлять близько 10,5 млн тонн на рік.

Ураження стратегічного об'єкта країни-агресора було завдано підрозділами ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій ЗС України та Службою безпеки України.

На території об’єкта вже зафіксовано пожежу, а загальні результати ураження уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати дієвих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російської армії, зокрема її логістичних спроможностей, та змушення загарбників припинити агресивну війну проти України", - зауважили в Генштабі.