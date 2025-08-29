Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ASTRA .

Як повідомляється, підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників.

Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, прозвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко згашена, не називаючи, що саме горіло.

За даними джерел ASTRA в МНС Росії, після масованої атаки на заводі виникло щонайменше сім осередків займання. За даними на 28 серпня підприємство повністю зупинило свою роботу.





Зазначається, що один із безпілотників потрапив в установку первинної переробки нафти АВТ-4, вона спалахнула. Також дрон потрапив до естакади зріджених газів, яка також згодом спалахнула.

Крім цього, влучання безпілотників на Куйбишевському НПЗ було зафіксовано у трубопровід з газом, трубопровід з бензином, установку АВТ-5, установку виробництва водню, резервуари з дизельним пальним.

Постраждав один працівник підприємства, його госпіталізовано.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко теж підтвердив зупинку нафтопереробного заводу.

"Куйбишевський НПЗ у Росії після прильотів зупинився", - повідомив він.