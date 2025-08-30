Ермак встретился с Уиткоффом, а Украина получит больше систем ПВО: новости за 29 августа

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Тем временем Франция и Германия пообещали Украине больше систем противовоздушной обороны.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 29 августа, - в материале РБК-Украина .

Ермак встретился с Уиткоффом в США

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

По словам руководителя ОП, во встрече также принимал участие первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

"Приоритет - продвигать реальную дипломатию и обеспечить выполнение всех договоренностей, достигнутых на Вашингтонском саммите. Мы координируем наши усилия", - рассказал Ермак.

Также после встречи глава ОП отметил, что США не заставляют Украину уступать свои территории России в обмен на мир. Давления со стороны Вашингтона нет.

По его словам, он обсудил с Уиткоффом работу над гарантиями безопасности для Украины. Спецпредставитель президента США подтвердил, что его страна готова к прямым гарантиям для Украины, которые будут аналогом статьи 5 Североатлантического договора.

Франция и Германия предоставят Украине больше систем ПВО

Франция и Германия предоставят Украине больше систем противовоздушной обороны и будут теснее работать в сфере безопасности.

Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон сделали заявление по итогам 25-й франко-германского Совета министров в Тулоне.

Совместное заявление содержит обязательство начать стратегический диалог по ядерному сдерживанию и более широкой связи политики безопасности двух стран.

В отношении Украины содержится обязательство предоставить больше систем противовоздушной обороны.

"Франция и Германия предоставят Украине дополнительную противовоздушную оборону", - говорится в заявлении.

Трамп поддержал идею Путина о китайских миротворцах в Украине, - FT

Как сообщило Financial Times, президент США Дональд Трамп якобы впервые поддержал идею о китайских миротворцах в Украине, которую выдвигал российский диктатор Владимир Путин.

В частности, на прошлой неделе на встрече в Белом доме с президентом Владимиром Зеленским он предложил прислать в Украину китайских солдат для мониторинга "нейтральной зоны" вдоль 1300-километровой линии фронта.

Европейские лидеры, по словам источников, отвергли этот план, как и президент Украины. Ранее Зеленский и Европа указывали, что Китай предоставляет российскому режиму критически важную поддержку в войне.

В Белом доме со своей стороны сказали, что это неправда. Трамп, мол, не предлагал китайских миротворцев для Украины.

Куйбышевский НПЗ в Самаре приостановил работу после атаки дронов

В российском городе Самара 28 августа дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В результате НПЗ приостановил работу.

Как сообщает российское издание ASTRA, предприятие атаковали по меньшей мере 29 беспилотников.

Местные власти атаку на НПЗ не подтверждали, отчитавшись, что атака была отбита, а пожар был быстро потушен, не называя, что именно горело.

По данным источников ASTRA в МЧС России, после массированной атаки на заводе возникло по меньшей мере семь очагов возгорания. По данным на 28 августа предприятие полностью остановило свою работу.

Удар по логистике России: ВСУ поразили ключевую нефтеперекачивающую станцию на Брянщине

Ночью 29 августа украинские защитники нанесли удар по стратегическому объекту в Брянской области России. Поражена нефтеперекачивающая станция, которая обеспечивала дизельным топливом российскую армию.

Сообщается, что данная станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск.

Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.

Поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины.

На территории объекта уже зафиксирован пожар, а общие результаты поражения уточняются.

В центре Киева произошло смертельное ДТП с участием полиции

В центре Киева вчера днем, 29 августа, произошла авария с участием авто полиции. В результате ДТП погибла полицейская.

В полиции сообщили, что около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича произошло столкновение Renault со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками.

Правоохранитель, который находился за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное.

Пресс-секретарь полиции подтвердила факт ДТП и гибель сотрудника полиции.