У центрі Києва сталась смертельна ДТП за участі поліції: що відомо

У центрі Києва сьогодні вдень, 29 серпня, сталась аварія за участі авто поліції. Повідомляється, що внаслідок ДТП загинула поліцейська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера поліції Юлії Гірдвіліс та Telegram поліції Києва.

У поліції повідомили, що сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками.

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.

Речниця поліції підтвердила факт ДТП та загибель співробітника поліції. Деталі про подію стануть відомі згодом.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.