У центрі Києва сталась смертельна ДТП за участі поліції: що відомо

П'ятниця 29 серпня 2025 10:19
UA EN RU
У центрі Києва сталась смертельна ДТП за участі поліції: що відомо Фото: у центрі Києва сталась смертельна ДТП за участі поліції (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун, Юлія Акимова

У центрі Києва сьогодні вдень, 29 серпня, сталась аварія за участі авто поліції. Повідомляється, що внаслідок ДТП загинула поліцейська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар спікера поліції Юлії Гірдвіліс та Telegram поліції Києва.

У поліції повідомили, що сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича відбулось зіткнення Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками.

Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний.

Речниця поліції підтвердила факт ДТП та загибель співробітника поліції. Деталі про подію стануть відомі згодом.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

ДТП в Україні

Нагадаємо, вчора, 28 серпня, на трасі у Кіровоградській області автобус зіткнувся з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП загинули шестеро осіб, серед них дитина.

Окрім того, на вихідних на одній із зупинок у Києві маршрутне таксі врізалося в автобус. У результаті були постраждалі, зокрема серед пасажирів.

Раніше на Хмельниччині автомобіль Hyundai Santa Fe врізався в мікроавтобус "Mercedes-Benz Sprinter" із пасажирами, внаслідок чого постраждали 16 осіб.

А у Харкові затримали водія, який у п'яному стані влаштував масштабну дорожньо-транспортну пригоду. Водій не впорався із керуванням та протаранив спочатку автобус, а потім - тролейбус. Є постраждалі.

