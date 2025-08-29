ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Єрмак після зустрічі з Віткоффом: США не тиснуть на Україну в питанні територій

Нью-Йорк, П'ятниця 29 серпня 2025 21:43
UA EN RU
Єрмак після зустрічі з Віткоффом: США не тиснуть на Україну в питанні територій Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США не змушують Україну поступатися своїми територіями Росії в обмін на мир. Тиску з боку Вашингтона немає.

Як передає РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив на онлайн-брифінгу для журналістів.

Єрмак зазначив, що він задоволений сьогоднішньою зустріччю зі спецпредставником президента США щодо Близького Сходу Стівом Віткоффом у Нью-Йорку.

"Дуже важливо одразу припинити всі розмови - ніхто з американської сторони не тисне на Україну щодо якихось територій", - підкреслив керівник ОП.

Єрмак нагадав, що він та інші українські посадовці за останні дні побували в Катарі, Саудівській Аравії, Швейцарії та Туреччині. Усі країни готові прийняти переговори України та Росії на рівні лідерів. Не готова до такого діалогу тільки Росія.

За його словами, він обговорив із Віткоффом роботу над гарантіями безпеки для України. Спецпредставник президента США підтвердив, що його країна готова до прямих гарантій для України, які будуть аналогом статті 5 Північноатлантичного договору.

Єрмак розповів, що Україна щодня працює з радниками з нацбезпеки партнерів. Зараз обговорюється велика кількість варіантів гарантій безпеки, які можуть дати Україні впевненість, що агресія більше не повториться.

Також вони з Віткоффом окремо проговорили, що якщо не буде видно жодних термінів зустрічі на рівні лідерів, адміністрація президента США Дональда Трампа повернеться до питання санкцій проти РФ.

"Щоб не було жодних маніпуляцій - жодного тиску з боку американців на нас щодо якихось територій тощо, я особисто нічого такого не чув", - додав він.

Запевнення Рубіо

Нагадаємо, кілька тижнів тому держсекретар США Марко Рубіо зазначав, що США не тиснуть на Україну в питанні територій.

Рубіо звертав увагу, що ніхто у світі не має права вимагати від України територіальних поступок для Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак Мирні переговори Стів Віткофф Війна в Україні
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим