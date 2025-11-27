Єрмак анонсував продовження переговорів щодо мирного плану США

Наприкінці цього тижня українська та американська делегації продовжать переговори щодо мирного плану США. Потрібно розвити та закріпити результати, яких вдалося досягти в Женеві.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко. Ключова наша спільна з партнерами мета залишається незмінною - якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України", - написав Єрмак.
При цьому, зазначив він, як і в Женеві, ведеться підготовка до максимально конструктивної розмови з США. Це допоможе досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни.
"Дякую американській команді за роботу без пауз. Мир має стати спільним досягненням", - додав Єрмак.
Зазначимо, що за підсумками зустрічі у Женеві було узгоджено більшість важливих моментів щодо мирного плану. Зокрема Україні вдалося вилучити із мирного плану суперечливий пункт про амністію російських окупантів за воєнні злочини.
Все ще залишається невідомою реальна кількість пунктів плану невідома. Так, видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений до 19 пунктів замість 28, що були спочатку. А президент США Дональд Трамп заявив, що план був скорочений до 22 пунктів, а не до 19.
Тим часом росіяни вперше прокоментували цей план. Особисто російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія, мовляв, згодна, що "мирний план" з 28 пунктів США може бути покладено "в основу майбутніх домовленостей". Але вважати це проєктом мирної угоди Кремль відмовляється.
Навкруги мирного плану вже виник чималий скандал. Так, попри намагання США приписати собі його авторство з'ясувалося, що план - розробка росіян. Спочатку це підтвердив експертний аналіз, а 26 листопада видання Bloomberg опублікувало записи розмов спецпосланника президента США Стів Віткоффа з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим.
Зі стенограми випливає, що саме російський режим, а не США є розробником так званого "мирного плану". Віткофф передав цей документ до Вашингтона, а вже там почали кампанію з нав'язування "мирної угоди" Україні.