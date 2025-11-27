Єрмак анонсував продовження переговорів щодо мирного плану США

"Важливо не втрачати продуктивність і працювати швидко. Ключова наша спільна з партнерами мета залишається незмінною - якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України", - написав Єрмак.

При цьому, зазначив він, як і в Женеві, ведеться підготовка до максимально конструктивної розмови з США. Це допоможе досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни.

"Дякую американській команді за роботу без пауз. Мир має стати спільним досягненням", - додав Єрмак.