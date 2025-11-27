Ермак анонсировал продолжение переговоров по мирному плану США

Отметим, что по итогам встречи в Женеве было согласовано большинство важных моментов относительно мирного плана. В частности Украине удалось изъять из мирного плана спорный пункт об амнистии российских оккупантов за военные преступления.

Все еще остается неизвестным реальное количество пунктов плана неизвестно. Так, издание Financial Times сообщило, что документ был существенно сокращен до 19 пунктов вместо 28, которые были изначально. А президент США Дональд Трамп заявил, что план был сокращен до 22 пунктов, а не до 19.

Между тем россияне впервые прокомментировали этот план. Лично российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия, мол, согласна, что "мирный план" из 28 пунктов США может быть положен "в основу будущих договоренностей". Но считать это проектом мирного соглашения Кремль отказывается.

Вокруг мирного плана уже возник немалый скандал. Так, несмотря на попытки США приписать себе его авторство выяснилось, что план - разработка россиян. Сначала это подтвердил экспертный анализ, а 26 ноября издание Bloomberg опубликовало записи разговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником российского диктатора Юрием Ушаковым.

Из стенограммы следует, что именно российский режим, а не США является разработчиком так называемого "мирного плана". Уиткофф передал этот документ в Вашингтон, а уже там начали кампанию по навязыванию "мирного соглашения" Украине.