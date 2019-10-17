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ЕП не будет голосовать за сделку по Brexit без одобрения британского парламента

Новости » В мире    17.10.2019 - 16:12
ЕП не будет голосовать за сделку по Brexit без одобрения британского парламента
Фото: Европарламент (European Union)

Парламент Великобритании будет рассматривать новое соглашение по Brexit 19 октября

Европейский парламент (ЕП) не будет проводить голосование по соглашению о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) без одобрения британского парламента. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Как сообщили в ЕП, для проведения голосования необходимо получить утвержденные документы от Еврокомиссии и Вестминстера.

"В соответствии с нашей резолюцией, Европарламент не будет проводить никакого голосования, пока парламент Великобритании не одобрит соглашение с ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 17 октября, Великобритания и ЕС согласовали новую сделку по Brexit. Британский парламент 19 октября проведет экстренное заседание, где будет проходить голосование за новое соглашение. Чтобы утвердить соглашение парламенту необходимо набрать 320 голосов из 650.

Три политические силы британского парламента уже выступили с заявлением, что не будут поддерживать сделку по Brexit во время голосования в парламенте 19 октября. В частности, об этом заявили представители Лейбористской партии, которая является главной оппозицией в британском парламенте, имея 257 мест. Также против выступили в Шотландской национальной партии и Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии.

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