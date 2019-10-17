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Шотландская национальная партия не будет голосовать за сделку по Brexit

Новости » В мире    17.10.2019 - 14:59
Шотландская национальная партия не будет голосовать за сделку по Brexit
Фото: парламент Британии (facebook.com/ukparliament)

Представители ШНП имеют 35 голосов в британском парламенте

Шотландская национальная партия (ШНП) не будет голосовать за сделку по выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) в британском парламенте. Об этом сообщает Reuters.

По словам лидера ШНП Николы Стерджен, заключенная накануне сделка усложняет выход Великобритании из ЕС.

"Предусмотренный Борисом Джонсоном Brexit создает гораздо более слабые отношения с ЕС, когда речь идет о таких вопросах, как пищевые стандарты, защита окружающей среды и права работников. Шотландия не голосовала за Brexit ни в какой форме, и парламентарии ШНП не будут голосовать за Brexit в любой форме", - заявила Стерджен.

Отметим, Шотландская национальная партия имеет 35 мест в британском парламенте.

Напомним, в четверг, 17 октября, Великобритания согласовала с ЕС новую сделку по Brexit. Далее соглашение должны принять в британском парламенте 19 октября. Для этого необходимо, чтобы сделку поддержали 320 из 650 депутатов. На данный момент Борис Джонсон не имеет в парламенте большинства.

Ранее представители Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии также заявили, что не поддержат соглашение по Brexit во время голосования в парламенте.

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