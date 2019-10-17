Британская оппозиция раскритиковала новое соглашение по Brexit

Фото: парламент Британии (facebook.com/ukparliament)

В Лейбористской партии предложили провести повторный референдум по Brexit

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил против нового соглашения по Brexit, одобренного премьером Борисом Джонсоном и руководством Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Корбина, новое соглашение - "страшнее", чем то, которое было подписано предыдущим премьер-министром Терезой Мэй.

Он отметил, что соглашение ставит под угрозу продовольственную безопасность Британии, приведет к нарушению прав работников и экологических стандартов и станет ударом по британской системе здравоохранения.

"Это продажное соглашение не объединит нашу страну, его нужно отклонить", - заявил Корбин.

Он добавил, что единственным выходом является повторный референдум по Brexit.

Отметим, Лейбористская партия - одна из двух ведущих политических партий Британии. Она имеет 257 мест в парламенте.

Напомним, Шотландская национальная партия не будет голосовать за сделку по выходу Великобритании из состава Европейского союза. По словам лидера партии Николы Стерджен, заключенная накануне сделка усложняет выход Великобритании из ЕС.

Также представители Демократической юнионистской партии Северной Ирландии заявили, что не поддержат соглашение по Brexit во время голосования в парламенте.

Также РБК-Украина сообщало, что Британия согласовала с ЕС новую сделку по Brexit. Далее соглашение должны принять в британском парламенте 19 октября. Для этого необходимо, чтобы сделку поддержали 320 из 650 депутатов.