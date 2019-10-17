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ЄП не буде голосувати за угоду по Brexit без схвалення британського парламенту

Новини » В світі    17.10.2019 - 16:12
ЄП не буде голосувати за угоду по Brexit без схвалення британського парламенту
Фото: Європарламент (European Union)

Парламент Великобританії буде розглядати нову угоду з Brexit 19 жовтня

Європейський парламент (ЄП) не буде проводити голосування за угодою про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit) без схвалення британського парламенту. Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Як повідомили в ЕП, для проведення голосування необхідно отримати затверджені документи від Єврокомісії і Вестмінстера.

"Відповідно до нашої резолюцією, Європарламент не буде проводити ніякого голосування, поки парламент Великобританії не схвалить угоду з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, Великобританія та ЄС погодили нову угоду щодо Brexit. Британський парламент 19 жовтня проведе екстрене засідання, де буде проходити голосування за нову угоду. Щоб затвердити угоду парламенту необхідно набрати 320 голосів з 650.

Три політичні сили британського парламенту вже виступили із заявою, що не будуть підтримувати операцію з Brexit під час голосування в парламенті 19 жовтня. Зокрема, про це заявили представники Лейбористської партії, яка є головною опозицією в британському парламенті, маючи 257 місць. Також проти виступили в Шотландської національної партії і Демократичної юніоністської партії (ДЮП) Північної Ірландії.

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