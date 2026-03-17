Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Експерти готові негайно": Україна відновить "Дружбу" за європейські гроші, - ЄС

14:04 17.03.2026 Вт
2 хв
Європа запропонувала Україні фінансову та технічну підтримку
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Україна прийняла пропозицію Євросоюзу щодо фінансової та технічної підтримки для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого ударами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в X та заяву Європейської Ради.

Читайте також: Я не підривав "Дружбу": Зеленський назвав строки ремонту нафтопроводу

За її словами, європейські експерти уже готові до роботи. Пріоритетом Європи фон дер Ляєн назвала забезпечення енергетичної безпеки для всіх європейських громадян.

"ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування. Українці схвально поставилися до цієї пропозиції та прийняли її. Європейські експерти доступні негайно", - повідомила вона.

Фон дер Ляєн також наголосила, що ЄС продовжить роботу над альтернативами для російської нафти до країн Центральної і Східної Європи.

У спільній заяві фон дер Ляєн та голови Євроради Антоніу Кошти зазначається, що після російських ударів по "Дружбі" Євросоюз почав "інтенсивні переговори" з європейськими державами та Україною щодо відновлення потоків нафти до Угорщини та Словаччини.

Ультиматум Орбана та позиція ЄС

Нагадаємо, ситуація навколо нафтопроводу "Дружба" загострилася після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув паливний ультиматум Україні, вимагаючи негайного відновлення транзиту нафти.

Пізніше стало відомо, що Будапешт фактично встановив дедлайн, давши Україні три дні на відновлення роботи магістралі.

У відповідь на енергетичну кризу в регіоні Єврокомісія висловила готовність допомогти з ремонтом пошкодженої ділянки трубопроводу.

Водночас експерти вказують на політичний тиск з боку Угорщини, де питання постачання нафти намагаються використати як інструмент шантажу України у питаннях кредитування та фінансової допомоги.

Крім того, до Києва прибула угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком для переговорів щодо нафтопроводу.

У МЗС України підкреслили, що угорські представники не мають офіційного статусу делегації та прибули до країни як звичайні туристи за безвізом.

Більше по темі:
ЄврокомісіяУкраїнаДружбаУрсула фон дер Ляйєн