Эксперимент по делу Шеремета и заявление Трампа: новости за выходные

Коллаж РБК-Украина

По делу Шеремета провели следственный эксперимент, официально завершился анбандлинг "Нафтогаза", президент США Дональд Трамп призвал больше помогать Украине. Подробнее о том, что произошло на выходных, 1-2 января, - в материале РБК-Украина

По делу Шеремета провели следственный эксперимент с Кузьменко, Антоненко - отказался

В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской проводили следственный эксперимент по делу убийства журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой Юлии Кузьменко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Во время эксперимента следователи хотели проверить походку Кузьменко, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая хранится в видеоматериалах дела.

Как сообщили друзья Кузьменко, на место следственного действия вместе с ней привезли и Андрея Антоненко, однако он отказался участвовать в эксперименте без своих адвокатов, так как они сейчас не в Киеве.

Посольство США в Киеве получило нового руководителя

Временной поверенным в делах США в Украине стала заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин. Об этом сообщает американское посольство в Twitter.

Как отметила Квин в своем видео-обращении, она находится в Украине шесть месяцев на должности заместителя руководителя миссии.

"Нафтогаз" и "Газпром" засекретили плату за транзит газа

Плата за организацию транзита по территории Украины, которая указана в контракте с "Газпромом" и "Нафтогазом", является конфиденциальной информацией. Об этом написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Как напомнил Витренко, в конце 2019 года тарифы на транспортировку газа установил регулятор НКРЭКУ. По его словам, эти тарифы являются конкурентными.

Завершился анбандлинг "Нафтогаза"

В среду, первого января, официально завершился анбандлинг "Нафтогаза", в результате чего оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) стал независимой компанией. Об этом сообщил в Facebook глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как отметил Коболев, "Оператор ГТС Украины" получил от НКРЭКУ сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа и теперь является полностью самостоятельной и дееспособной компанией.

Албания начала председательство в ОБСЕ

В среду, 1 января, Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте ОБСЕ.

Мандат Албании на посту главы ОБСЕ рассчитан на один год, в 2021 году ее по ротации сменит Швеция.

Трамп в новогоднюю ночь призвал НАТО, Германию и Францию помогать Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на праздновании Нового года призвал лидеров Германии и Франции, а также НАТО больше помогать Украине. Как передает РБК-Украина, об этом пишет "Голос Америки".

Трамп возмутился, что весомую поддержку Украине оказывают преимущественно Соединенные Штаты, поэтому призвал аналогичные шаги сделать и европейских лидеров - канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры (видео)

В Киеве в среду, 1 января, состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украины.

В шествии приняли участие около 2 тысяч человек (видео).

Освобожденный из плена 19-летний моряк женился: фото и видео торжества

Освобожденный моряк Андрей Эйдер женился на своей возлюбленной Марине. Пара расписалась 31 декабря на Софийской площади. Торжественный момент происходил на глазах тысяч очевидцев и миллионов телезрителей, которые наблюдали за событием в новогоднем выпуске ТСН.

Марина ждала своего возлюбленного больше 9-ти месяцев. Когда Андрей наконец-то попал в Украину вместе с другими военнопленными моряками и политзаключенными Кремля, то сразу же сделал Марине предложение.