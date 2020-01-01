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Трамп в новогоднюю ночь призвал НАТО, Германию и Францию помогать Украине

Новости » Политика     01.01.2020 - 23:28
Трамп в новогоднюю ночь призвал НАТО, Германию и Францию помогать Украине
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Заявление Трамп сделал перед новогодней вечеринкой в своей резиденции во Флориде

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на праздновании Нового года призвал лидеров Германии и Франции, а также НАТО больше помогать Украине. Как передает РБК-Украина, об этом пишет "Голос Америки".

Трамп возмутился, что весомую поддержку Украине оказывают преимущественно Соединенные Штаты, поэтому призвал аналогичные шаги сделать и европейских лидеров - канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине, - ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - заявил президент США.

Он также добавил, что больше помогать Украине должен также Северо-Атлантический Альянс (НАТО).

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса, - ред.), они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.

Про Украину Трамп упомянул в контексте дела импичмента, процесс которого начался после разглашения деталей разговора с тогда новоизбранным украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы, которые инициировали процесс импичмента Трампа и расследование по этому поводу, обнаружили, что Трамп давил на Зеленского, намекая на возможность заморозить Украине финансовую поддержку со стороны США.

Президент США впоследствии заявлял в своих выступлениях, что давления не было, а также что он пытался уберечь помощь американцев от влияния коррупции в Украине.

В выступлении перед новогодней вечеринкой в своей резиденции во Флориде Трамп в очередной раз заявил, что не оказывал давления на Зеленского, а сам разговор с украинским коллегой американский лидер назвал идеальным.

"Это была идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом", - сказал Трамп, призвав американцев прочитать расшифровку телефонного разговора с президентом Украины или спросить лично Зеленского.

"Все, что вам нужно сделать - прочитать расшифровку, или вы можете пойти и поговорить с президентом Украины. Он громко и четко заявил, и я ценю его заявление, он много раз говорил, что не было давления", - добавил Трамп.

Также он сказал, что готов к любому сценарию в Сенате в деле импичмента, потому что уверен в своей невиновности.

Напомним, американские журналисты газеты New York Times в одной из своих последних публикаций относительно Украины написали, что Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине. Информацию опубликовали на основании проведенных десятков интервью с людьми, близкими к ситуации.

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