Експеримент у справі Шеремета та заява Трампа: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

У справі Шеремета провели слідчий експеримент, офіційно завершився анбандлінг "Нафтогазу", президент США Дональд Трамп закликав більше допомагати Україні. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 1-2 січня, - в матеріалі РБК-Україна

У справі Шеремета провели слідчий експеримент з Кузьменко, Антоненко - відмовився

У Києві на вулиці Бульварно-Кудрявській проводили слідчий експеримент у справі вбивства журналіста Павла Шеремета за участі підозрюваної лікарки й волонтерки Юлії Кузьменко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на hromadske.

Під час експеримента слідчі хотіли перевірити ходу підозрюваної, щоб згодом порівняти її з тією, яка зберігається у відеоматеріалах справи.

Як повідомили друзі Кузьменко, на місце слідчої дії разом з нею привезли і Андрія Антоненка, однак він відмовився брати участь в експерименті без своїх адвокатів, оскільки вони зараз не в Києві.

Посольство США в Києві отримало нового керівника

Тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала заступниця глави місії Сполучених Штатів Америки в Києві Крістіна Квін. Про це повідомляє американське посольство у Twitter.

Як зазначила Квін у своєму відео-зверненні, вона перебуває в Україні шість місяців на посаді заступниці керівника місії.

"Нафтогаз" і "Газпром" засекретили плату за транзит газу

Плата за організацію транзиту по території України, яка вказана у контракті з "Газпромом" і "Нафтогазом", є конфіденційною інформацією. Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Вітренко, наприкінці 2019 року тарифи на транспортування газу встановив регулятор - НКРЕКП. За його словами, ці тарифи є конкурентними.

Завершився анбандлінг "Нафтогазу"

У середу, першого січня, офіційно завершився анбандлінг "Нафтогазу", в результаті чого оператор української газотранспортної системи (ГТС) став незалежною компанією. Про це повідомив у Facebook глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Як зазначив Коболєв, "Оператор ГТС України" отримав від НКРЕКП сертифікацію, ліцензію і тарифи на транспортування газу і тепер є повністю самостійною і дієздатною компанією.

Албанія почала головування в ОБСЄ

У середу, 1 січня, Албанія почала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті ОБСЄ.

Мандат Албанії на посту глави ОБСЄ розрахований на один рік, у 2021 році її ротації змінить Швеція.

Трамп у новорічну ніч закликав НАТО, Німеччину та Францію допомагати Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на святкуванні Нового року закликав лідерів Німеччини і Франції, а також НАТО більше допомагати Україні. Як передає РБК-Україна, про це пише "Голос Америки".

Трамп обурився, що вагому підтримку Україні надають переважно Сполучені Штати, тож закликав аналогічні кроки зробити і європейських лідерів - канцлера Німеччини Ангелу Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

У Києві пройшла смолоскипна хода до дня народження Бандери (відео)

У Києві в середу, 1 січня, відбулася традиційна смолоскипна хода, присвячена дню народження голови ОУН Степана Бандери. Про це повідомляє кореспондент РБК-України.

У ході взяли участь близько 2 тисяч чоловік (відео).

Звільнений з полону 19-річний моряк одружився: фото і відео урочистості

Звільнений моряк Андрій Ейдер одружився на своїй коханій Марині. Пара розписалася 31 грудня на Софійській площі. Урочистий момент відбувався на очах тисяч очевидців і мільйонів телеглядачів, які спостерігали за подією у новорічному випуску ТСН.

Марина чекала свого коханого більше 9-ти місяців. Коли Андрій нарешті потрапив в Україну разом з іншими військовополоненими моряками і політв'язнями Кремля, то відразу ж зробив Марині пропозицію.