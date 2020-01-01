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В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры

Новости » Общество     01.01.2020 - 19:45
В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Бандеры
Фото: факельное шествие в Киеве (twitter.com/ukrreporter)

В шествии приняли участие около 2 тысяч человек

В Киеве в среду, 1 января, состоялось традиционное факельное шествие, посвященное дню рождения главы ОУН Степана Бандеры. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украины.

В шествии приняли участие около 2 тысяч человек.

Факельное шествие началось в 18:00 в парке Тараса Шевченко возле памятника Тараса Шевченко. После чего колонна двинулась к Киевской городской государственной администрации (КГГА). Участники держали в руках плакаты и файеры.

Собравшиеся выкрикивали "Слава Украине", "Слава нации - смерть врагам","Украина прежде всего" и "Слава Степану Бандере", "Мы - бандеровцы, мы идем".

Также участники шествия развернули сине-желтый и красно-черный флаги.

Напомним, более 100 тысяч киевлян и гостей столицы встречали новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся праздничный концерт. Также около 40 тысяч людей встречали новогоднюю ночь на Контрактовой площади.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел сообщили, что ночь на первое января в Украине прошла без особых нарушений публичной безопасности. При этом отмечается, что в новогоднюю ночь дежурили 2,4 тысячи силовиков.

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